İsrail'in Gazze'deki Katliamına Tepkiler

Mardin'de sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti.



Fuat Yağcı Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından cami önünde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve aralarında Memur-Sen, MÜSİAD, Ensar Vakfı, Cihannüma ve İlim Yayma Cemiyetinin de bulunduğu 57 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Türkçe, Arapça ve Kürtçe "Kudüs ümmetindir, Kudüs'e sahip çık", "Kudüs ümmetin kalbidir", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Filistin için mücadeleye devam" yazılı afiş ve pankartlar açıldı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Filistinli şehitler için dua edildi.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Mustafa Aydın, her gün topraklarının bir kısmı daha, İsrail işgaline uğrayan, her gün evleri başlarına yıkılıp gençleri ve çocukları tutuklanan ve katledilen Filistinlilerin, her zaman olduğu gibi silahsız ve meşru protestolarda bulunduğunu anımsattı.

İsrail uçakları ve askerlerinin havadan ve karadan Filistinlilerin üzerine kurşun ve bomba yağdırdığını aktaran Aydın, bu acımasız saldırılarda 60'tan fazla masum ve sivil Filistinlinin şehit edilirken, 3 binden fazla kadın, çocuk, yaşlı masum insanın da yaralandığını dile getirdi.

Aydın, şöyle dedi:



"Bu saldırının adı katliamdır, soykırımdır, insanlık suçudur. Kışkırtıcı bir şekilde bu katliamın zeminini hazırlayan ve cesaretlendiren de şüphesiz Amerika'dır. Bu nedenle ABD yönetimi ve İsrail'i şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz."

"Mescid-i Aksa asla terk edilmeyecektir"

Mustafa Aydın, Filistinlilerin büyük bir sabır, azim ve fedakarlık içinde kendi topraklarını, özgürlüklerini ve geleceklerini savunmakla kalmadığını, tüm Müslümanların ortak haremi olan Kudüs'ü ve kutsalı olan Mescid-i Aksa'yı da korumaya çalıştığını kaydetti.

Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:



"Bu kutsal cuma gününde, bu kutsal mabedin avlusundan, İslamın kadim şehri Mardin'den bütün insanlara sesleniyoruz. İsrail her gün zulmünü artırmakta, masum çocukları katletmekte, Filistinlilerin ev ve arazilerini işgal ederek vicdan, hukuk, ve insanlık suçu işlemektedir. İsrail yıldırma ve unutturma politikası izliyor. Ama bütün dünya duysun ki Filistinliler asla yalnız bırakılmayacak, Mescid-i Aksa asla terk edilmeyecektir. Filistin'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak imanımızın, vicdanımızın ve insanlığımızın ortak sorumluluğudur."