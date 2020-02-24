İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN
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İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vurulan yerde oluşan dev çukur Vurulan bölgelerdeki enkaz İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında, Han Yunus bölgesinde bir nokta vuruldu.

24.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:29
İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vurulan yerde oluşan dev çukur

Vurulan bölgelerdeki enkaz savaş uçaklarının, abluka altındaki Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında, Yunus bölgesinde bir nokta vuruldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN
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