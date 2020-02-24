İsrail'in Gazze'deki farklı noktalara yönelik hava saldırısı - HAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vurulan yerde oluşan dev çukur Vurulan bölgelerdeki enkaz İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında, Han Yunus bölgesinde bir nokta vuruldu.
24.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:29
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vurulan yerde oluşan dev çukur
Vurulan bölgelerdeki enkaz İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında, Han Yunus bölgesinde bir nokta vuruldu.
Kaynak: AA