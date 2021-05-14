İsrail'in, Gazze'de su şebekelerini hedef alması nedeniyle 10 bin ev susuz kaldı
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İsrail'in, Gazze'de su şebekelerini hedef alması nedeniyle 10 bin ev susuz kaldı

İsrail'in, Gazze'de su şebekelerini hedef alması nedeniyle 10 bin ev susuz kaldı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda su şebekelerini hedef aldığı ve bölgede yaklaşık 10 bin evde su kesintisi yaşandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda su şebekelerini hedef aldığı ve bölgede yaklaşık 10 bin evde su kesintisi yaşandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında çeşitli bölgelerde altyapı tesisleri ve su kanallarının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Zarar gören altyapı sistemlerinden dolayı 10 bin evde su kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, problemin çözülmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesiyle ortaklaşa acil çalışma başlatıldığına işaret edildi.

İsrail'in yoğun ve kanlı saldırılarında ayrıca anayolların, caddelerin ve kavşakların da hedef alındığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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