İsrail'in Gazze bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri Sami Berhum AA'ya konuştu Açıklaması
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İsrail'in Gazze bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri Sami Berhum AA'ya konuştu Açıklaması

İsrail'in Gazze bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri Sami Berhum AA'ya konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden canlı yayında gelişmeleri aktarırken, bulunduğu yerin yakınlarına İsrail tarafından saldırı düzenlenen TRT Arapça muhabiri Sami Berhum, "Patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savruldum." dedi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden canlı yayında gelişmeleri aktarırken, bulunduğu yerin yakınlarına İsrail tarafından saldırı düzenlenen TRT Arapça muhabiri Sami Berhum, "Patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savruldum." dedi.

Gazze Şeridi'nden son gelişmeleri canlı yayında aktardığı sırada bulunduğu yerin yakınlarına roket düşen Berhum, yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Berhum, gece saatlerinde gelişmeleri izleyicilere canlı yayında aktarırken bombardımana yakalandıklarını söyledi.

TRT Arapça muhabiri, Gazze'de tanıklık ettiği saldırıyı şu sözlerle anlattı:

"Gece 01.00 sularında bağlandığım haber bülteninde gelişmeleri aktardığım bir sırada İsrail savaş uçakları bizden sadece onlarca metre ötedeki hükümete ait kurumları hedef almaya başladı. Patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savruldum. Yere düştüm ve bir duvarı siper aldım."

"O an öleceğimi düşündüm"

Berhum, "Vücudumun her yerinde çizikler ve morluklar oluştu. O an öleceğimi düşündüm ve kelimeişehadet getirmeye başladım." dedi.

Daha sonra hastaneye gittiğini ve tedavi gördüğünü belirten Berhum, "Sağlık durumum şu an iyi. Doktorlar fiziksel ve ruhsal olarak birkaç gün istirahat etmemi önerdi. Ancak vatani ve mesleki sorumluluğum gereği ilerleyen saatlerde şartlar ne olursa olsun görevimi yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

TRT Arapça'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, canlı yayın esnasında Berhum ve ekibinin bulunduğu noktaya bombardıman düzenlendiği görülüyor.

Berhum, saldırı nedeniyle pek çok defa kelimeişehadet ve tekbir getirirken, TRT spikeri ise canlı yayında Gazze'deki ekibin bulunduğu yerin yakınlarına saldırı olduğunu aktarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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