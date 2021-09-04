İsrail'in Filistinlilere zulmü bitmiyor!

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Gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla yapılan müdahalede70 Filistinli yarlandı.

Gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla yapılan müdahalede

70 Filistinli yarlandı..

Filistinliler, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'nın Beita kasabasında İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasını protesto etmek için bir gösteri gerçekleştirdi.

İsrail de Filistinlilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, müdahale sonucu 10'dan fazlası plastik mermiyle olmak üzere 70 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında bir sağlık görevlisinin bulunduğu ifade edildi.

Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor.

Bu arada İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahası yönünden başkent Şam yakınlarındaki bazı noktaları hedef aldı.

Füzelerin çoğu Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü.

Yetkililer, saldırıda can kaybı olmadığını yalnızca maddi hasar meydana

geldiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı