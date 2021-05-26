İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına Edremit'te siyasi partilerden ortak tepki

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partiler ortak basın açıklaması yaparak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partiler ortak basın açıklaması yaparak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti adına hazırlanan ortak basın açıklaması, Cumhuriyet Meydanı'nda Edremit Belediye Başkanvekili Hasan Ülger tarafından okundu.

Ülger, Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsal mekan olan Mescid-i Aksa ve çevresinin İsrail'in baskısı altında zalimce inlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler, vatandaşlarımızın destek ve teveccühlerini kazanmış, milletimizle fikir ve gönül birliği yapmış siyasi partileri olarak her zaman Filistin'in haklı davasını savunacağız ve hak gaspı karşısında tepki vereceğiz. Dost ve kardeş Filistin halkının hürriyet ve adalet mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Basın açıklamasına, belediye meclisi üyeleri ve söz konusu partilerin ilçe yöneticileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik