İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Güney Afrika'nın Cape Town kentinde protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Güney Afrika'nın Cape Town kentinde protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Güney Afrika'nın Cape Town kentinde protesto edildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırıları protesto edildi.

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırıları protesto edildi.

Al Quds Vakfı organizasyonuyla gerçekleştirilen protestoya çok sayıda gösterici katıldı.

Kentin Seapoint bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Filistin bayraklarının dalgalandığı eylemde, göstericiler tekbirler eşliğinde "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler, ülkenin demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın "Filistin özgür olmadıkça, Güney Afrika'nın özgürlüğü tamamlanmamıştır" sözlerini hatırlatarak, Güney Afrika hükümetine Filistin konusunda İsrail'e karşı harekete geçmesi çağırısında bulundu.

Gösteriye katılan Güney Afrikalı Müslümanlardan Muhammed Rasiden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'de yaşayanlar bizim halkımız, kardeşimiz, ailemiz. Onlar özgür değilse, bizler de özgür değiliz." dedi.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Sağlık Bakanı Koca, 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuştu Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuştu Açıklaması
İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin Kudüs'te ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Derya Yanık Mustafa Şentop
Magazin Alişan Hülya Avşar Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Nihat Özdemir Josef De Souza Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Güney Afrika'nın Cape Town kentinde protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 19:59:27. #1.15#

title