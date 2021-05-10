İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Adana'da protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Adana'da protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Adana'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Adana'da protesto edildi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Adana'da protesto edildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde bir araya gelen grup, ellerinde 'Kahrolsun İsrail' pankartlarıyla İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Memur-Sen Adana Temsilcisi Mehmet Sezer, burada yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlığın özgürleşmeyeceğini söyledi. Sezer, şunları kaydetti:

"Terör devleti İsrail'i telin ediyoruz. Başka ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktır. Terörist İsrail fütursuz davranmaktadır. Herkes sussa da Filistin'de canımız dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına haykırmaya, usanmadan yüzsüzlerin üzerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor biz de burada direnmeye devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından gruptakiler araçlarıyla, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile şehir içinde tur attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
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