İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistinli derneklerce düzenlenen gösteride, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için yaklaşık 100 kişi Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi-Gazze ablukasını kaldırın" yazılı döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ