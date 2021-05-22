İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Londra'da protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Londra'da protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Londra'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, İsrail bayrağı yaktı.

İngiltere'de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, İsrail bayrağı yaktı.

Başkent Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılmak üzere Westminster Köprüsü yakınındaki Victoria Embankment Caddesi'nde toplanan on binlerce kişi, daha sonra Hyde Park'a yürüdü.

"Filistin'e özgürlük", "İsrail bir apartheid devlettir","Etnik temizliği durdurun" ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulundu.

İngiltere'deki farklı grupların organizasyonuyla düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerini taşıdı.

İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn de gösteriye katıldı.

Hyde Park'ın ardından göstericiler arasından bir grup, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. Elçiliğin girişinin polis tarafından barikatlarla kapatıldığını gören göstericiler, barikatların üzerinde İsrail bayrağı yaktı.

Göstericiler daha sonra Filistin halkı için dua etti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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