İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Denizli'de, sivil toplum kuruluşları İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Denizli'de, sivil toplum kuruluşları İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Delikliçınar Yeni Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazının ardından dua etti.

Burada çeşitli sivil toplum kuruluşundan katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları ile tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Denizli Şubesi gençlik kolları başkanı Muhammed Vahap Yolcu, Filistin'e destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İnsanlık ve müslümanlık vazifesini yerine getirmek için toplandıklarını belirten Yolcu, "Bugün burada zalimin karşısında mazlumun yanında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Zalim İsrail karşısında, Filistin'e destek olmak istedik. Zalimler için yaşasın cehennem. Bizler, Suriye'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da zulüm gören tüm Müslümanların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bir süre slogan atan grup daha sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek