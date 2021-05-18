İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Bangladeş'te protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Bangladeş'te protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Bangladeş'te protesto edildi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bangladeş'in başkenti Dakka'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen protestoda, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Parti yetkilileri, uluslararası topluma ve Müslüman liderlere, İsrail'in saldırganlığını durdurmak için ortak çaba göstermeleri çağrısı yaptı.

Cemaat-i İslami'nin lideri Şafikur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrailli Siyonist güçler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu her yaştan Filistinliyi acımasızca öldürüyor." dedi.

Rahman, baskı altındaki Filistinlilere yardım eli uzatma ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığını korumak için Filistinlilerin yanında olduklarını gösterme çağrısında bulundu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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