İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Almanya'da protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Almanya'da protesto edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'nın Dortmund kentinde İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterileri düzenledi.

Almanya'nın Dortmund kentinde İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterileri düzenledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları Almanya'nın Dortmund kentinde protesto edildi. Türk ve Alman vatandaşlarının da yer aldığı protesto gösterilerine 3 bin kişi katıldı. Ülkedeki bir çok sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, İsrail aleyhine 'Çocuk katili İsrail, Filistine özgürlük' sloganlar atıldı. Öte yandan, Türkiye başta olmak üzere, İspanya, Pakistan, İngiltere, Kuveyt ve Hollanda'da İsrail karşıtı eylemler sürüyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Almanya'da protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Almanya'da protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Almanya'da protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Almanya'da protesto edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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