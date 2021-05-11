İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Tarsus'ta protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Tarsus'ta protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Tarsus'ta protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Mersin'in Tarsus ilçesinde protesto edildi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Mersin'in Tarsus ilçesinde protesto edildi.

Ulu Cami'de kılınan namazın ardından toplanan grup, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Grup adına konuşan Tarsus İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hilmi Tuzcu, Mescid-i Aksa'ya yapılan bu alçakça saldırıları kabul etmediklerini söyledi.

Tuzcu, "Müslümanlar her nerde olursa olsunlar bu saldırıları telin etmek ve kendi ülkelerinin yöneticilerini harekete geçmeye zorlamak için seslerini yüksetmelidirler. Kudüs ümmetin şeref ve onurudur." dedi.

Ardından grup İsrail polisleri tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
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