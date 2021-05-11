İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi

Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi.

Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi.

Muhalefetteki Cemaat-i İslami Partisi tarafından Ravalpindi'nin Liyakat Bağ kavşağında düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı.

Ellerinde Pakistan ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail karşıtı slogan attı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistinli şehit olmuş, 115 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı