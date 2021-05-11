İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Bazı Filistin dernekleri tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için çok sayıda kişi kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde bulunan Pariser Meydanı'nda toplandı.

Kalabalık "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, üzerinde "Filistinlilerin Kudüs'te sistematik olarak dışlanmasını ve haklarından mahrum bırakılmasını durdurun", "Apartheid Güney Afrika'da iyi değildi, Nazi Almanyası'nda iyi değildi, neden Filistin'de tamamdır?" ve "Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok sadece insan olman gerekiyor" yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına rağmen İsrail'in Filistin topraklarını ve Kudüs'ü işgal altına tuttuğu anımsatılarak, "İşgal terörün en kötü şeklidir." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs'teki Harem-i Şerif'in İslam'ın kültür mirası olduğu vurgulanan konuşmalarda "İsrail silahlı güçlerinin Harem-i Şerif'in kutsallığını askerlerle ve yerleşimcilerle bozmaya hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuşmalarda, Berlin'deki Filistinlilerin, Kudüs'te ve işgal edilmiş topraklardaki Filistinliler ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay