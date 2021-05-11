İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Bazı Filistin dernekleri tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için çok sayıda kişi kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde bulunan Pariser Meydanı'nda toplandı.

Kalabalık "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, üzerinde "Filistinlilerin Kudüs'te sistematik olarak dışlanmasını ve haklarından mahrum bırakılmasını durdurun", "Apartheid Güney Afrika'da iyi değildi, Nazi Almanyası'nda iyi değildi, neden Filistin'de tamamdır?" ve "Gazze için ayağa kalkmak için Müslüman olmana gerek yok sadece insan olman gerekiyor" yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına rağmen İsrail'in Filistin topraklarını ve Kudüs'ü işgal altına tuttuğu anımsatılarak, "İşgal terörün en kötü şeklidir." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs'teki Harem-i Şerif'in İslam'ın kültür mirası olduğu vurgulanan konuşmalarda "İsrail silahlı güçlerinin Harem-i Şerif'in kutsallığını askerlerle ve yerleşimcilerle bozmaya hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuşmalarda, Berlin'deki Filistinlilerin, Kudüs'te ve işgal edilmiş topraklardaki Filistinliler ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

ABD yönetiminden 'hem İsrail hem Filistin'e' tansiyonu düşürme çağrısı
ABD yönetiminden "hem İsrail hem Filistin'e" tansiyonu düşürme çağrısı
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin'de protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 02:46:20. #1.16#

title