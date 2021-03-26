İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırı ve uygulamalarına Kastamonu ve Çankırı'da tepki gösterildi

İsrail tarafından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yapılan saldırılar ile uygulamalara, Kastamonu ve Çankırı'da tepki gösterildi.

İsrail tarafından Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yapılan saldırılar ile uygulamalara, Kastamonu ve Çankırı'da tepki gösterildi.

Cuma namazının ardından Kastamonu Nasrullah Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Kudüs politikalarını protesto etti.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıp her yıl yüzlerce Filistinliyi evsiz bıraktığını söyledi.

Filistinli Müslümanların işgalin mağduru olduğunu vurgulayan Dağdelenoğlu, "İşgal altındaki Kudüs'ü zorunlu sürgün politikaları ile Müslümanlardan arındırma hedefine uygun olarak sistematik ve ayrımcı şekilde Filistinlilerin evlerinin yıkılması, oturma izni verilmemesi ve zorunlu kamulaştırmalar yoğun şekilde uygulanmaktadır." dedi.

İsrail'in hukuk ihlallerinin uluslararası yargının, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisindeki suçlar kapsamına girdiğini dile getiren Dağdelenoğlu, "Hukuksuz işgal durdurulmalı, evlerin yıkımına son verilmeli, yeni ev yapma ve restorasyonun önündeki engeller kaldırılmalıdır. İsrail, BM komitelerinden ve üye olduğu tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkartılmalıdır. Uluslararası adaleti ve hukuku uygulayacak mekanizmalar geliştirilmelidir. Adil barış ve istikrarı sağlamak için Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etmeleri ve bağımsız devletlerine kavuşmaları sağlanmalıdır." diye konuştu.

Çankırı

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale de yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin topraklarından hukuksuz şekilde koparıldığını vurguladı.

Uluslararası toplumun işgal altında bulunan Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerinin yapımına sessiz kaldığına dikkati çeken Kale, "Filistin davası, insanlık mücadelesi olduğu kadar Kudüs'te çalınan hakların iadesi davasıdır. Uluslararası adaleti ve hukuku uygulayacak mekanizmalar geliştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor