İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
11.12.2020 23:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:24
Batan el-Hava Mahallesi'ndeki evlerden detaylar Namaz için toplanan kalabalıktan detaylar İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesine bağlı Batan el-Hava Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, İsrail'in mahalledeki Filistinlilere ait bazı evlerinin boşaltma kararına tepki gösterdi.
Batan el-Hava Mahallesi'ndeki evlerden detaylar
Namaz için toplanan kalabalıktan detaylar İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesine bağlı Batan el-Hava Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, İsrail'in mahalledeki Filistinlilere ait bazı evlerinin boşaltma kararına tepki gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh