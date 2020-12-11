İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

11.12.2020 23:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:24

Batan el-Hava Mahallesi'ndeki evlerden detaylar Namaz için toplanan kalabalıktan detaylar İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesine bağlı Batan el-Hava Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, İsrail'in mahalledeki Filistinlilere ait bazı evlerinin boşaltma kararına tepki gösterdi.

Batan el-Hava Mahallesi'ndeki evlerden detaylar

Namaz için toplanan kalabalıktan detaylar İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesine bağlı Batan el-Hava Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, İsrail'in mahalledeki Filistinlilere ait bazı evlerinin boşaltma kararına tepki gösterdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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