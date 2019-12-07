İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve plastik mermiyle gözünden ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli May Süleyman Ebu Ruvayda, sağ gözünü kaybetti.

07.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:56
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve plastik mermiyle gözünden ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli May Süleyman Ebu Ruvayda, sağ gözünü kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
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