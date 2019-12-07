İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve plastik mermiyle gözünden ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli May Süleyman Ebu Ruvayda, sağ gözünü kaybetti.
07.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:56
Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve plastik mermiyle gözünden ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli May Süleyman Ebu Ruvayda, sağ gözünü kaybetti.
Kaynak: AA