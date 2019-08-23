İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Kudüs'ün doğusundaki İseviyye beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in uyguladığı işgal politikası ve belde sakinlerine yönelik ihlalleri protesto etti.

23.08.2019 22:05
İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Kudüs'ün doğusundaki İseviyye beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in uyguladığı işgal politikası ve belde sakinlerine yönelik ihlalleri protesto etti. Göstericiler, cuma namazını belde girişinde kıldı.

İsrail güvenlik güçleri, milletvekilleri ve aktivistlerin de katıldığı gösteriye müdahale etti. Müdahalesi esnasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi
Kaynak: AA
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