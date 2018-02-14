İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinlinin evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Beyt Kahil beldesinde, İsrail ordusuna ait iş makineleri, bir Filistinliye ait üç katlı evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesinde bulunan evin sahibini birkaç hafta önce uyardığı belirtildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Filistinlilerin C bölgesi diye isimlendirilen bu kısımda yapı inşa etmeleri yasaklanmıştı. Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail bu bölgeye, Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargahlar kurmaya devam etti.