İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlalleri

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, polislerin geniş çaplı baskın ve gözaltı operasyonlarından sonra Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde Filistinlilerin bazı iş yerlerini yıkma ve caddelerde asılı milli sloganlar ile fotoğrafları kaldırma çalışmaları başlattı.

İsrail polisi, bir haftaya yakındır "vergi ve ruhsatsız yapı" gibi gerekçelerle borçlandırılan Filistinlilere karşı gözaltı operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İseviye beldesinde cumartesi günü baskına giden İsrail polisinin, süt almak için dışarı çıkan 9 yaşındaki Seyfuddin Muhenned Abid adlı Filistinli çocuğu darbederek parmağını kırdığı ortaya çıktı. Yeğenine yapılanlarla ilgili bilgi almak isteyen Abid'in dayısı da İsrail polisinin şiddetine maruz kaldı.

Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeye baskın gerçekleştiren İsrail polisinin kendisine yönelik saldırısını şu ifadelerle anlattı:

"Küçük kız kardeşim için süt almak üzere dışarıya çıkmıştım. Eve dönüşüm sırasında karşılaştığım İsrail polisinin, hiçbir gerekçe göstermeden beni darbetmesi sonucu sol elimin parmağı kırıldı. Ellerinden kurtulduktan sonra ise dedemin evine giderek, olayı dayıma anlattım. Daha sonra kendilerine bunu sorması için olay yerine giden dayımı da darbettikten sonra birkaç saat gözaltına aldılar."

İsrail polisi, Seyfuddin ve dayısını polislerin elinden kurtarmak isteyen büyükannesi ve teyzesini de tartakladı.

"Baskın 700" adı verilen operasyonun Kudüs'e bağlı beldelerde 4'üncü ayağının gerçekleştirildiği belirtilirken, İsrail güvenlik birimleri, Kasım 2017'de de İseviye beldesine benzeri bir operasyon düzenlemişti. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail, o dönem evlere düzenlediği baskınlar sonrasında 51 Filistinli genci gözaltına almıştı.