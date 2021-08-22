İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" uygulaması Gazze'de protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" uygulaması Gazze'de protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' uygulaması Gazze'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için gösteri düzenledi.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir insan hakları kuruluşu tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde düzenlenen eylemde, idari tutukluluğa son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Hamas adına gösteride konuşma yapan eski tutuklu Halid Nasir, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin idari tutukluluğa tepki için açlık grevi yaptığını söyledi.

Filistinli tutuklular meselesinde uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşları ile Filistinli gruplardan sorumluluklarını yerine getirmelerini isteyen Nasir, tutukluların yaşadığı sıkıntıların gündeme getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' uygulaması Gazze'de protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' uygulaması Gazze'de protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' uygulaması Gazze'de protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' uygulaması Gazze'de protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
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İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" uygulaması Gazze'de protesto edildi - Haberler
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