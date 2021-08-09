İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' politikası Gazze'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Fetih Hareketi'ne bağlı "Tutuklular ve Şehitler Komiserliği" tarafından Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) merkezi önünde düzenlenen eyleme onlarca Filistinli katıldı.

Eyleme katılanlar, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını kınayan ve işgal güçlerinin işlediği suçlar nedeniyle yargılanmasını isteyen pankartlar taşıdı.

Komiserlik Sözcüsü Neşet el-Vahidi, eylemde yaptığı konuşmada, "Keyfi idari tutukluluk politikası, yasa dışıdır ve en temel haklara, uluslararası normlara, insan haklarına aykırıdır." dedi.

Vahidi, insan haklarını destekleyen uluslararası örgütlerin tamamının, idari tutukluluğu insanın özgürlükten mahrum edilmesi ve insan haklarının açıkça ihlal edilmesi şeklinde değerlendirdiğini aktardı.

Fetih Hareketi'nin ve Filistinli grupların, idari tutukluluk politikasını "uluslararası insan hakları hukuku ile anlaşmalarının tamamını ihlal ettiği için savaş suçu hükmünde gördüğünü" kaydeden Vahidi, İsrail'i söz konusu politikayı sürdürmemesi konusunda uyardı.

Vahidi, uluslararası kurumlara "işgal altındaki halkların korunması ile işgal güçlerinin uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı duymasını sağlamadaki doğal rolünü yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

Filistin'de tutukluların haklarıyla ilgilenen bazı kurumlar ve Filistinli gruplar, dün İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasının son bulması için bir kampanya başlattığını açıklamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre İsrail'in söz konusu politikasını kabul etmeyen 13 Filistinli tutuklu bir süredir açlık grevi yapıyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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