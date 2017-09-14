İsrail'in Filistinlilere Yönelik Gözaltıları

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, "terör faaliyetlerine" karıştıkları iddiasıyla 8 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.



Öte yandan, İsrail ordusunun Hamas'ın El Halil kentinin Yatta beldesinde bir aileye yaptığı bağışa el koyduğu belirtildi.



İsrail, söz konusu ailenin "çocuklarından birinin saldırı eylemine karıştığı" gerekçesiyle evini yıkmıştı.



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.





Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.