İsrail'in Filistinlilere saldırıları Hollanda'da protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere saldırıları Hollanda'da protesto edildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Hollanda'nın Lahey, Utrecht, Maastricht ve Terneuzen kentlerinde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırıları protesto etti.

Hollanda'nın Lahey, Utrecht, Maastricht ve Terneuzen kentlerinde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırıları protesto etti.

Bilinç ve Denge Vakfı tarafından Malieveld Meydanı'nda düzenlenen protestoya çok sayıda gösterici katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in insan haklarını çiğnediği vurgulandı.

İsrail şiddetine karşı sadece Müslümanların değil tüm insanlığın ayağa kalkması gerektiğine dikkat çekilen konuşmalarda, uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, tekbirler eşliğinde "Filistin için özgürlük" sloganları attı.

Protestocular, "Benim kalbim Filistin ile", "Filistin özgür olacaktır", "Hepimiz Filistinliyiz", "İsrail'in Apartheid'ını boykot et", "Özgür Filistin" ve "İşgali durdur" yazılı dövizler taşıdı.

Utrecht, Maastricht ve Terneuzen kentlerinde de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları Hollanda'da protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları Hollanda'da protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları Hollanda'da protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları Hollanda'da protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere saldırıları Hollanda'da protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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