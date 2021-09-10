İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı - Haberler
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 12 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 12 Filistinli yaralandı.

Filistinli grupların çağrısı üzerine, Nablus'un Beyta ile Beyt Decin beldelerinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri protesto ederek açlık grevi yapan esirlerle dayanışma gösterisi yapıldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu gösterilere gerçek ile plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla saldırdı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Nablus'un Beyta ve Beyt Decin başta olmak üzere farklı beldelerinde İsrail askerleri tarafından plastik kaplı madeni mermi ile yaralanan 12 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 28 Filistinlinin de İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve bazılarının boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Filistinli 6 tutuklunun, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının ardından İsrail güçleri tutuklulara yönelik baskıları artırmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısında bulunmuştu.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı
AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail askerleri, Batı Şeria'da tutuklulara destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahale etti: 12 yaralı - Haberler
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