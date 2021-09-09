İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri Batı Şeria'da protesto edildi
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İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri Batı Şeria'da protesto edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Göstericilerin ateş yakarak bazı yolları trafiğe kapatması Göstericiler ile İsrail arasındaki çatışmadan detaylar Yollara barikat kuran göstericilerden detaylar İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası atması EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göstericilerin ateş yakarak bazı yolları trafiğe kapatması

Göstericiler ile İsrail arasındaki çatışmadan detaylar

Yollara barikat kuran göstericilerden detaylar

İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası atması EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli genç, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini protesto etti. Protestocular, ateş yakarak bölgedeki bazı yolları trafiğe kapattı. İsrail polisi de göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri Batı Şeria'da protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
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