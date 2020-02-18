İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engellemesi ekonomide yıkıma neden olabilir

18.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:02

İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engelleme kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan birçok şirket ve çiftlik kapanma tehlikesi yaşıyor.

İsrail yönetiminin söz konusu kararından geri adım atmaması durumunda kapanma riskiyle karşı karşıya olan çiftliklerden biri de Batı Şeria'daki Ebu Hizran Şifalı Otlar Çiftliği.

Yılda yaklaşık 30 ton şifalı bitkinin yetiştirildiği çiftlik, bunları Avrupa ve Körfez ülkelerine pazarlıyor.

Ebu Hizran Çiftliği Müdürü Muhammed Dragma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin Filistin tarım ürünlerinin ihracatına getirdiği engel nedeniyle bu sezon zarar edebileceklerini ifade etti.

Çiftlikte özel olarak paketlenen ve soğutucularda saklanan 16 çeşit şifalı ot olduğunu aktaran Dragma, "Ürünlerimizin bekleme süresi en fazla 16 gün. Şifalı bitkilerin tamamı yurt dışına ihraç ediliyordu. İsrail'in aldığı bu karar, ürünlerin ziyan olacağı ve çöpe atılacağı anlamına geliyor." dedi.

"İsrail şirketleri yasağı kullanıyor"

Filistin hurması ticareti yapan Hassad Şirketi Müdürü Annan Devas ise sınır kapılarını kontrol eden İsrail yönetiminin Filistinli tüccarların önünü kestiğini söyledi.

Filistin tarımının, üretimdeki genişlemeyi sınırlayan, su ve böcek ilaçlarının kontrolünü elinde bulunduran İsrail politikaları nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Devas, "İsrail'in yasağı sürdürmesi Filistinli şirketlerin dış pazarda zarara uğraması tehlikesini doğuruyor." dedi.

Hurma ihracatının büyük bölümünü ramazan ayı öncesi yaptıklarına işaret eden Devas, başta Türkiye, Endonezya, Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere pek çok ülkede yabancı şirketlerle sözleşmeleri olduğunu ancak ihracat yasağının devam etmesi halinde tüm bu müşterilerini kaybedeceklerini söyledi.

İsrail şirketlerinin Filistin ürünlerinin ihracatının yasaklanması kararını lehlerine çevirmek için kendilerini alternatif olarak gösterdiğini vurgulayan Devas, "İsrail şirketleri yasağı kullanıyor." dedi.

"Tarım ihracatı Filistin ekonomisinin belkemiğini oluşturuyor"

Filistin Ticaret Merkezi Başkanı Arafat Usfur ise birçok uluslararası kurumun söz konusu kararın yürütmesini durdurması için İsrail yönetimine baskı yapmaya hazırlandığını ifade etti.

Usfur, şunları kaydetti:

"Yasağa karşı İsrail mahkemelerinde dava açmaya hazırlanıyoruz ancak biraz zamana ihtiyacımız var. Bu durum çok tehlikeli ve Filistin ekonomisinde yıkıma neden olabilir. Ramazan ayına yaklaşıyoruz ve normalde bu dönemde dış pazara hurma ihracatının başlaması gerekiyor."

İhracatı gerçekleştirilemediği için depolarda bekletilen ürünlerin her geçen gün arttığını aktaran Usfur, "Uzun süre bekletilmesi mümkün olmayan şifalı bitki, sebze ve meyve yetiştiricilerinden büyük zarara uğrayacakları yönünde şikayetler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Dış pazarda yer edinmenin zor olduğunu ve güven unsurunun büyük önem taşıdığını dile getiren Usfur, İsrail yasağı nedeniyle Filistinli tüccarların itibarının zedelenmesinin yabancı müşterileri farklı alternatif arayışına iteceğini söyledi.

Usfur, "Tarım ihracatı Filistin ekonomisinin belkemiğini oluşturuyor." dedi.

Filistin Ticaret Merkezi Başkanı Usfur son olarak Filistin'in İsrail pazarına yıllık 56 milyon dolar, küresel pazara ise 170 milyon dolar değerinde tarım ihracatı yaptığını kaydetti.

Filistin Ekonomi Bakanlığı, 8 Şubat'ta İsrail'in Batı Şeria'dan tarım ürünlerinin ihracatını engellediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA