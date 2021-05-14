İsrail'in Filistin sınırına geçmeye çalışırken vurduğu Lübnanlı protestocu öldü
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İsrail'in Filistin sınırına geçmeye çalışırken vurduğu Lübnanlı protestocu öldü

İsrail'in Filistin sınırına geçmeye çalışırken vurduğu Lübnanlı protestocu öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail ordusunun, Filistin sınırına geçmeye çalışırken ateş açtığı Lübnanlı protestoculardan biri hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Filistin sınırına geçmeye çalışırken ateş açtığı Lübnanlı protestoculardan biri hayatını kaybetti.

İsrail'in Filistinliler ve Filistinlilere destek olan Müslüman ülke halklarına yönelik acımasız saldırılarında bilanço artmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'da Filistin bayrakları açarak, Filistin sınırına geçmeye çalışan bir grup Lübnanlı protestocuya ateş açmış, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Yaralanan protestocunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden protestocunun kimliğinin Muhammed Tahan olduğu tespit edilirken, Lübnan'ın güneyindeki Adlun köyünde yaşadığı belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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