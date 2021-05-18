İsrail'in Filistin'e zulmünü çizdikleri resimle protesto ettiler
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İsrail'in Filistin'e zulmünü çizdikleri resimle protesto ettiler

İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan - Haberler | Kültür Sanat

İsrail'in Filistin'e zulmünü çizdikleri resimle protesto ettiler Batman'da eğitmen Yıldız Tüzer, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara dikkat çekmek için çocuklarla birlikte sokaktaki duvarları Mescid-i Aksa resimleriyle süsledi.

İsrail'in Filistin'e zulmünü çizdikleri resimle protesto ettiler

BATMAN - Batman'da eğitmen Yıldız Tüzer, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara dikkat çekmek için çocuklarla birlikte sokaktaki duvarları Mescid-i Aksa resimleriyle süsledi.

Batman Halk Eğitim Merkezinde kuaför eğitmeni olarak çalışan Yıldız Tüzer, Kısmet Mahallesi'ndeki sokakta çocuklarla birlikte Mescid-i Aksa resmini çizdiler. Sanat yoluyla Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınayan Tüzer, "Biz burada Mescidi Aksa'yı duvara çizdik. Tepkimizi sanat yoluyla dile getirmek istedik. Artık çocuklar ölmesin, bu zülüm ortadan kalksın, zaten korona virüsten sonra yeterince yıprandık yeterince üzüldük. Bu gibi saldırı olayları bizleri daha çok yıpratıyor. Artık bu zulme dur diyelim, şiddet olaylarına sıkıntılara dur demek adına da olsa sanat yoluyla bir Mescidi Aksa'yı çizdik ve çocuklarla beraber çocuklar ölmesin züllüme hayır diye bir küçük eylem gerçekleştirdik. Sanat yoluyla mesaj vermek istedik. İnşallah bu zulüm durur, bu saldıralar durur, salgın olan hastalık biter güzel günler istiyoruz artık. Çocuklar ile gençler ile halk olarak artık güzel günler istiyoruz. İnşallah dilerim ki olur, Filistin halkı Kudüs'te olanlar içinde üzülüyoruz. Artık bir şeylerinde yapılmasını istiyoruz. Sadece onlar için değil bütün dünyada olan hangi ülke hangi şehir varsa bütün savaşlara hayır diyoruz. Çocuklar ölmesine hayır diyoruz, insanların öldürülmesine hayır diyoruz. Dünyada savaşların bitmesini işitiyoruz. İnşallah herkes merhamet sahibi olur merhamet dağılımı olur vicdan sahipleri vicdanına göre davranır" dedi.

İsrail'in Filistin'e zulmünü çizdikleri resimle protesto ettiler
İsrail'in Filistin'e zulmünü çizdikleri resimle protesto ettiler
İsrail'in Filistin'e zulmünü çizdikleri resimle protesto ettiler
İsrail'in Filistin'e zulmünü çizdikleri resimle protesto ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan

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