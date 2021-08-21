İsrail'in Filistin'e zulmü bitmiyor

İşgalci İsrail'in masum Filistinlilere zülmü bitmiyor.

İşgalci İsrail'in masum Filistinlilere zülmü bitmiyor..

Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasına karşı

gösteri düzenledi. İsrail üzenlenen bu gösterilere müdahale etti.

Filistin Kızılay'ının Nablus kentindeki Acil Servis Müdürü,

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentine bağlı Beita beldesinde düzenlenen gösteriye müdahale etmesi 117 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 1'inin gerçek mermi, 12'sinin ise plastik mermiyle

yaralandığı ortaya çıktı.

El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesinde düzenlenen gösterilere ise Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu kişi de katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail aleyhine sloganlar atarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik izlediği politikaları kınadı.

Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteri düzenliyor.

Akka kentinde de Akka Tutukluları Takip Gençlik Komitesi tarafından

"Akka, çocuklarını terk etmeyecek" sloganıyla gösteri düzenlendi.

Protestocular, gözaltına alınan Filistinlilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrailli yetkililer, Akka'da yaklaşık 200 Filistinli genci gözaltına almış gözaltına alınanların çoğu geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılırken, 30 kadar Filistinli halen gözaltında bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı