İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı Çaycuma'da protesto edildi
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı Çaycuma'da protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı Çaycuma'da protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik işgal ve saldırısı Cumhuriyet Meydanında protesto edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik işgal ve saldırısı Cumhuriyet Meydanında protesto edildi.

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından yapılan basın açıklamasına Eğitim Sen üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı

Pandemi kurallarına dikkat edilerek yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Zeynel Bakıcı, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal ve saldırısını kınayarak, "Filistin halkı göstermelik kınamayla, hamasi nutuklarla değil, İsrail ile askeri, yicari, diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesiyle desteklenir" dedi.

Zeynel Bakıcı açıklamasında şunları söyledi: "Filistin halkı bir kez daha İsrail'in emperyalist, işgalci politikalarının hedefi olmuş, onlarca Filistinli evlerinden zorla çıkarılmak istenmiş, yaşanan saldırılar sonucunda aralarında onlarca çocuğun da olduğu iki yüz elliye yakın Filistinli öldürülmüştür. Filistin sorununun temel nedeni İsrail'in işgalciliğine dayalı olarak Ortadoğu'da üzerinde büyük planların yapıldığı, başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalist devletlerin ajandasının en önemli başlığını oluşturmuştur. Filistin davasını yürüten sol, sosyalist, seküler örgütlere karşı şeriatçı yapılanmalar oluşturularak mücadeleyi bölme girişimleri ile çeşitli İslamcı yapılar türetilmiş ve bu durum Filistin davasını bölüp güçsüzleştirirken İsrail'in çok işine yaramıştır. Öyle ki bugünkü Filistin, Gazze ve Batı Şeria olarak iki parçaya bölünmüş; İsrail'in saldırılarına çok daha açık hale getirilmiştir." - ZONGULDAK

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı Çaycuma'da protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı Çaycuma'da protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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