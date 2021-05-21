İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi
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İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi.

Başta başkent İslamabad olmak üzere, Karaçi, Lahor, Peşaver ve Ravalpindi gibi şehirlerde İsrail karşıtı gösteriler düzenlendi.

İslamabad'da parlamento önünde gerçekleştirilen gösteriye Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani de katıldı.

Öte yandan, iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri, İslamabad'daki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine giderek, Ulusal Meclis'te geçen hafta oy birliği ile kabul edilen bildiriyi Filistin halkı ile dayanışma göstermek adına yetkililere teslim etti.

İktidardaki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisince Basın Kulübü önünde gerçekleştirilen gösteride yüzlerce kişi bir araya gelirken, Cemaat-i İslami Partisi de İsrail karşıtı konvoy düzenledi.

Şehrin çeşitli bölgelerindeki gösterilerde eylemciler, İsrail karşıtı slogan atarken, Filistin halkı ile de dayanışma mesajları paylaştı.

Pakistan Ulusal Meclisi, 17 Mayıs'ta "apartheid İsrail rejiminin" Filistin halkına karşı artan baskı ve devam eden barbarlıklarını oy birliği ile kabul eden bir bildiri yayımlayarak kınamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 243'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1910'a ulaştığı bildirilmişti.

İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi
İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi
İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi
İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi
İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi
İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi
İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi
İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi
İSLAMABAD - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Pakistan'da protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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