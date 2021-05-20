İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Malatya'da protesto edildi
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Malatya'da protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Malatya'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına Malatya'da tepki gösterildi.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına Malatya'da tepki gösterildi.

Vatan Partisi ile Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü yakınlarında yürüyüş yaparak, İsrail'i protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan, Filistinlilerin İsrail'e karşı direniş gösterdiğini aktararak, "Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı insanlığa yapılan saldırıdır. Akan kan insanlığın kanıdır. Verilin can insanlık uğruna verilmektedir." diye konuştu.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar ise Filistin'deki zulümlerin bitirilmesi adına atılacak adımlar için bir arada olduklarını söyledi.

Grup, yürüyüş sırasında, Kürecik'teki radarı simgeleyen, kendi yaptıkları bir küreyi de taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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