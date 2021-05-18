İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Büyük Kudüs Konvoyu ile Malatya'da protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Büyük Kudüs Konvoyu ile Malatya'da protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya Şubesi öncülüğünde oluşturulan konvoy Büyükşehir Belediye binası yanında toplantı. Burada açıklama yapan AGD Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, İsrail'in, 1948 yılından itibaren sistemli olarak devam ettirdiği saldırı ve katliamlarında bulunduğunu ve Filistinlileri şehit ettiğini belirtti.

"Terör örgütü İsrail'in mübarek Ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı'nda devam ettirdiği saldırılarda 200'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı." diyen Altınova, şöyle devam etti:

"Şehit olanların 60'ı çocuk yaşta Filistinli kardeşlerimiz. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşbirlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Siyonizm'in kölesi olmuş ülkeler ise gerçeği görmeme hususunda bizleri şaşırtmamaktadırlar. Bu devletler kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer olmaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlar. Ülkemizde yer alan ABD'nin ve Siyonist yapıların İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere üstlerinin bir an önce kapatılması gerekmektedir. Biz şunu açıkça biliyoruz ki Kürecik bugün İsrail'e gözcülük yapmakta ve İsrail'in adeta gözü konumundadır. Bu yüzden Filistin'e, Kudüs'e, Mescidi Aksa'ya öncelikle yapacağımız en büyük yardım ve vereceğimiz en büyük destek hiç şüphesiz ki bu radar üssünü kapatarak terörist İsrail'i kör etmek olacaktır.

Altınova, İsrail'in vicdan sahibi insanlara haber ulaştırma noktasında çalışmaya yapan basın kuruluşlarının binalarına da saldırdığını ifade etti.

Konuşmanın ardından konvoy Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne gitmek için yola çıktı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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