İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Karaman'da protesto edildi
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Karaman'da protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Karaman'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karamanda, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Karamanda, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karaman Şubesi öncülüğünde oluşturulan konvoy Piri Reis Kültür Merkezi önünde bulunan alanda toplandı.

Burada açıklama yapan AGD Karaman Şube Başkanı Şahabettin Gezen, zulmün ebedi olamayacağını söyledi.

Kötülüklerin mutlaka hüsrana uğrayacağını ifade eden Gezen, "Biz inanıyoruz ki zafer inanlarındır ve zafer çok yakındır. Zalim İsrail'in yıkıldığı günleri de inşallah en kısa zamanda göreceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından konvoy, şehir merkezinde tur attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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