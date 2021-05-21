İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto edildi
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri adına Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şube Başkanı Erhan Kaya açıklama yaptı.

Kaya, İsrail'in ramazan ayında başlattığı saldırılarda 200'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu, binlerce kişinin de yaralandığını kaydetti.

ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'in yanında yer aldığını söyleyen Kaya, "Bu devletler kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer olmaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, terörist İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır." dedi.

Kaya, bir an önce İslam Birliği kurulması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca görüldüğü gibi yenileceklerini anlayan zalimler, azgınlıklarını şiddetlendirmiştir. Tüm azgınlıklarına, şiddetli saldırılarına rağmen ise yenilmişlerdir. Çünkü onların akıl edemedikleri bir şey vardır, O da Allah'a karşı savaşan herkesin yenileceği ve Allah'tan başka gücün olmadığıdır.

İsrail'in işgal ettiği; Kudüs ve Filistin topraklarından tamamen sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan İsrail'e, Filistinli kardeşlerimiz ve birlik içinde olan Müslümanlar en büyük tokadı vurdular, vurmaya devam edeceklerdir."

Erhan Kaya, saldırıların başladığı günden bu yana basın açıklamaları, araç konvoyları ile zulmün karşısında olduklarını duyurduklarını, İsrail'in saldırıları nedeniyle mağdur olan, yaralanan, evleri yıkılan, zarar görenlerin yanında yer alacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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