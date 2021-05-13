İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi

Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin'e yönelik saldırılarına yönelik protesto gösterisi düzenlendi.

Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin'e yönelik saldırılarına yönelik protesto gösterisi düzenlendi.

Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bazı vatandaşlar, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdiler.

"Kudüs İsrail'e başkent değil mezar olacaktır", "Kudüs için kalk ayağa. Bak zalimler olmuş zorba" ve "Anneler ağlamasın" yazılı dövizler taşıyan protestocular, İsrail'in Filistin'e saldırılarında katlettiği çocukları temsilen kefene sarılmış kanlı oyuncak bebeği konsolosluk önüne bıraktılar.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Fevziye Şenoğlu, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik Ramazan ayında yoğunlaşan saldırılarının bayramda da devam ettiğini ve bu saldırılarda çocukların da arasında olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

Şenoğlu, Filistinlilere yönelik saldırıların devam etmesi nedeniyle bayramı evlerinde kutlayamadıklarını dile getirerek, "Çünkü biz bir anneyiz, insanız. Hepsinden önce bizler Müslümanız. O yüzden, İsrail'in en büyük yardakçısı olan büyük şeytan Amerika'yı kınamak için buraya geldik." dedi.

Açıklamanın ardından "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" ve "Kafir İsrail Filistin'den defol" sloganları atıldı.

Grup, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun