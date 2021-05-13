İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin'e yönelik saldırılarına yönelik protesto gösterisi düzenlendi.

Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin'e yönelik saldırılarına yönelik protesto gösterisi düzenlendi.

Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bazı vatandaşlar, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdiler.

"Kudüs İsrail'e başkent değil mezar olacaktır", "Kudüs için kalk ayağa. Bak zalimler olmuş zorba" ve "Anneler ağlamasın" yazılı dövizler taşıyan protestocular, İsrail'in Filistin'e saldırılarında katlettiği çocukları temsilen kefene sarılmış kanlı oyuncak bebeği konsolosluk önüne bıraktılar.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Fevziye Şenoğlu, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik Ramazan ayında yoğunlaşan saldırılarının bayramda da devam ettiğini ve bu saldırılarda çocukların da arasında olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

Şenoğlu, Filistinlilere yönelik saldırıların devam etmesi nedeniyle bayramı evlerinde kutlayamadıklarını dile getirerek, "Çünkü biz bir anneyiz, insanız. Hepsinden önce bizler Müslümanız. O yüzden, İsrail'in en büyük yardakçısı olan büyük şeytan Amerika'yı kınamak için buraya geldik." dedi.

Açıklamanın ardından "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" ve "Kafir İsrail Filistin'den defol" sloganları atıldı.

Grup, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
ABD'den BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs açıklamasına engel
İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas
İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cemal Hünal Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 16:50:07. #1.16#

title