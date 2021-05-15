İsrail'in Fas'taki geçici diplomatik misyon şefi David Govri, Rabat'tan ayrıldı
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İsrail'in Fas'taki geçici diplomatik misyon şefi David Govri, Rabat'tan ayrıldı

İsrail'in Fas'taki geçici diplomatik misyon şefi David Govri, Rabat'tan ayrıldı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

İsrail'in Fas'taki geçici diplomatik misyon şefi Govri bugün, babasının yaşadığı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Rabat'tan ayrıldığını duyurdu.

İsrail'in Fas'taki geçici diplomatik misyon şefi Govri bugün, babasının yaşadığı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Rabat'tan ayrıldığını duyurdu.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Govri, "Hastanedeki babamın sağlık durumunu kontrol etmek için Rabat'tan ayrılmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Govri, Yahudiler için Tevrat'ın vahiy günü olarak kabul edilen Şavuot'ta Fas'a geri döneceğini kaydetti.

İsrailli diplomatın Rabat'tan ayrılmasının, ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının İsrail İrtibat Bürosunun kapatılması ve geçici diplomatik misyon şefinin gönderilmesi yönündeki talebinin ardından gelmesi dikkati çekti.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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