İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi, ziyaret ettiği yerler "temizlenerek" protesto edildi
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İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi, ziyaret ettiği yerler "temizlenerek" protesto edildi

İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi, ziyaret ettiği yerler 'temizlenerek' protesto edildi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi David Govrin, Faslılar tarafından ziyaret ettiği yerlerde temizlik yapılarak protesto edildi.

İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi David Govrin, Faslılar tarafından ziyaret ettiği yerlerde temizlik yapılarak protesto edildi.

"Normalleşmeye Karşı Filistin'e Destek" platformu aktivistleri, İsrail'in Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak Govrin'in ziyaret ettiği yerlerde temizlik yapıp fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Protestoculardan Tayyip Midmad, Muhammed el-Caferi ve Ebu eş-Şita, başkent Rabat'ta bulunan tarihi Hassan Camisi'ni ziyaret eden Govrin'in bulunduğu yerlerde temizlik yaptı.

Govrin'in Fez kentindeki Karaviyyin Camisi'ni ziyareti sonrasında ise Ahmed el-Bilmadiye ve Yusuf el-Arusi, caminin avlusunda temizlik yaparak İsrail'i protesto etti.

Sosyal medyada İsrail'e tepki gösteren Faslılar, Facebook ve Twitter'da "Siyonist temsilciyi sınır dışı edin" etiketiyle paylaşımlar yapıyor.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020'de İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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