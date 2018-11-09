İsrail'in Eylül Ayında Şehit Ettiği Filistinli Toprağa Verildi
İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te eylül ayında vurularak şehit edilen Filistinli Muhammed Yusuf Alyan (26) son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te eylül ayında vurularak şehit edilen Filistinli Muhammed Yusuf Alyan (26) son yolculuğuna uğurlandı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya kampında düzenlenen cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak ve İsrail aleyhine slogan attı.
İşgal altındaki Kudüs'te eylül ayında "bıçaklama girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince şehit edilen Alyan'ın naaşı uzun süre ailesine teslim edilmemişti.
İsrail'in elinde halen Filistin'in çeşitli bölgelerinden 31 kişinin naaşı bulunurken, 253 naaş ise Rakamlar Mezarlığı'ında gömülü durumda.