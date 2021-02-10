İsrail'in eski BM Daimi Temsilcisi, sosyal medyadan Biden'ı Netanyahu'yu aramaya çağırdı

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla araması çağrısında bulundu.

Danon, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Biden'ın başkanlık görevine başladığından bu yana başta Rusya ve İngiltere olmak üzere 10 ülkenin liderini aradığını belirtti.

Mesajında İsrail Başbakanlık Ofisinin telefon numarasını paylaşan Danon, "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail'in liderini aramanın zamanı gelmiş olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Biden'ın göreve gelmesinin üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen henüz İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonla aramaması dikkati çekiyor.

Netanyahu, 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı'nın kendisini henüz aramamasına ilişkin soruya, "Başkan Biden uygun gördüğü sıraya göre görüşmeler yapıyor. Kuzey Amerika ve ardından Avrupa ile başladı ve eminim ki sıra Orta Doğu'ya geldiğinde beni de arayacak. Hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci