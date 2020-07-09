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İsrail'in Erez Sınır Kapısı'ndan geçen Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor
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İsrail'in Erez Sınır Kapısı'ndan geçen Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail yönetiminin, yıl başından bu yana Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçen 7 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail'in Erez Sınır Kapısı'ndan geçen Filistinlilere yönelik ihlalleri sürüyor
09.07.2020 03:33 | Son Güncelleme: 09.07.2020 03:36

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail yönetiminin, yıl başından bu yana Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçen 7 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e geçmek isteyen ve gerekli izin belgeleri de olan 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak, İsrail'in 1948'de işgal ettiği "Yeşil Hat" olarak adlandırılan bölgedeki Tel Hashomer Hastanesinde tedavi gören kardeşine kemik iliği bağışında bulunmak isteyen Abdullah Dağme isimli Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Dağme'nin gözaltına alınmasının kardeşinin hayatını tehlikeye attığının aktarıldığı açıklamada, işgal güçlerinin keyfi gözaltıları ile sınır kapılarının Filistinlilere yönelik şantaj aracı olarak kullanması kınandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya gitmek için İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kullanan Gazzelilerin geçişleri çoğu zaman İsrail tarafından engelleniyor. Bu kişiler, hastalığın seyrini etkileyecek şekilde tedaviden mahrum bırakılıyor.

Kaynak: AA

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