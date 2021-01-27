İsrail'in engellediği Mescid-i Aksa'daki restorasyon çalışmaları yeniden başladı
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İsrail'in engellediği Mescid-i Aksa'daki restorasyon çalışmaları yeniden başladı

27.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:06
İsrail'in engellediği Mescid-i Aksa'daki restorasyon çalışmaları yeniden başladı

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki restorasyon ve imar çalışmalarının İsrail'in engellemelerinin ardından yeniden başladığını duyurdu.

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki restorasyon ve imar çalışmalarının İsrail'in engellemelerinin ardından yeniden başladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Meclisteki Filistin Komisyonu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Filistinli yetkililerle sürekli koordinasyon halinde olduğunu belirtti.

Ülkesinin Filistin davasına verdiği desteği yineleyen Safedi, Ürdün'ün diplomatik girişimleri neticesinde Mescid-i Aksa'daki restorasyon ve imar çalışmalarının bugün itibarıyla yeniden başladığını ifade etti.

İsrail güçleri, 24 Ocak'ta Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'ne baskın düzenleyerek, ibadethanedeki mermer ve iç sütunların restorasyon çalışmalarını engellemiş ve burada çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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