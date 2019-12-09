İsrail'in en büyük iki partisi üçüncü erken seçim tarihinde anlaştı
Koalisyon krizinin devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı olası erken seçimin tarihi konusunda anlaştı
İsrail Meclisi çarşamba akşamına kadar koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilecek bir milletvekili üzerinde anlaşamaması halinde, erken genel seçimlerin 2 Mart 2020'de yapılmasına karar verdi.
Koalisyon krizinin devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı olası erken seçimin tarihi konusunda anlaştı. Euronews.com'da Görüntüle