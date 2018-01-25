İsrail'in Elindeki Filistinli Şehitlerin Cenazeleri

Hamas, İsrail hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri iddiasıyla şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısıyla ilgili olarak "İsrail'in ırkçı tavrını yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tür kanunlar, İsrail'in ırkçı tavrını ve tüm uluslararası kanunları hiçe saydığını gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Kasım, "İsrail'in bu türden uygulamalarla Filistin halkının azmini, 'özgürlük ve geri dönüş' hedefini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını kırabileceği zannına kapıldığını" vurguladı.

İsrail hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri iddiasıyla şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısı, İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Yasa tasarısı, Filistinlilerin naaşlarının, "cenaze merasiminin bir provokasyona ya da terörün desteklenmesi sahnesine" dönmeyeceğinden emin olunduğu durumlarda teslim edilmesini öngörüyor.