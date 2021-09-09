İsrail'in doğuma günler kala şartlı tahliye ettiği hamile Filistinli doğum yaptı
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İsrail'in doğuma günler kala şartlı tahliye ettiği hamile Filistinli doğum yaptı

İsrail'in doğuma günler kala şartlı tahliye ettiği hamile Filistinli doğum yaptı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail'in bir hafta önce serbest bıraktığı Filistinli hamile tutuklu Enhar ed-Diyk (25), bugün işgal altındaki Batı Şeria'da çocuğunu dünyaya getirdi.

İsrail'in bir hafta önce serbest bıraktığı Filistinli hamile tutuklu Enhar ed-Diyk (25), bugün işgal altındaki Batı Şeria'da çocuğunu dünyaya getirdi.

Eşi Sair el-Hacce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Enhar'ın Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir hastanede doğum yaptığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Hacce, eşinin sezaryen doğumla bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve adını "Alaa" koyduklarını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Nimet beldesi sakinlerinden Enhar ed-Diyk, bölgedeki bir yerleşim biriminde Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yaklaşık 5 ay önce gözaltına alınmıştı. Diyk'e, sadece eşi tarafından ziyaret hakkı tanınmıştı.

Filistinli kadın, 25 Ağustos'ta ailesine yazdığı mektup aracılığıyla çocuğunu İsrail cezaevleri dışında doğurmak için uluslararası kurumların devreye girmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail mahkemesi 2 Eylül'de hamile Filistinli tutuklu Enhar ed-Diyk'in şartlı tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme, Damon Hapishanesi'ndeki kadın tutuklunun 40 bin şekel (yaklaşık 12 bin 500 dolar) kefaletle serbest kalmasına ve Kefr Nimet beldesinde ailesinin yanında ev hapsinde tutulmasına karar vermişti.

Filistin makamlarına göre, İsrail cezaevlerinde 41'i kadın olmak üzere, yaklaşık 4 bin 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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