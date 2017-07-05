İsrail'in Cenazelerini Alıkoyduğu Filistinliler

İsrail'in alıkoyduğu üç Filistinlinin cenazesini teslim etmesi talebiyle Batı Şeria'da gösteri düzenlendi.



Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin çağrısıyla Ramallah kentindeki El-Menare Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in cenazelerini alıkoyduğu Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı.



Kudüs'e bağlı Deyr Ebu Mişal beldesi Belediye Başkanı İmad Zehran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerinin 20 gündür beldesine kayıtlı üç Filistinlinin naaşını alıkoyduğunu belirterek, "İsteklerimiz meşru ve yasaldır. İsrail'den alıkoyduğu vatandaşlarımızın cenazelerini bize vermesini istiyoruz." dedi.





Cenazelerin teslimi için yetkililer ve halk olarak girişimlerde bulunduklarını ifade eden Zehran, buna karşılık İsrail güçlerinin beldeye baskın düzenleyerek ölen Filistinlilerin ailelerini taciz edip evlerindeki eşyalara zarar verdiğini söyledi.





İsrail ordusu 17 Haziran'da, Deyr Ebu Mişal beldesinden 3 Filistinli gencin, Kudüs'te güvenlik güçlerine saldırı girişimde bulunduğu gerekçesiyle vurularak öldürüldüğünü bildirmişti.