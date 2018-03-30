İsrail'in Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne Müdahalesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İsrail askerlerinin Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne müdahalesinin bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Filistin'de düzenlenen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin sivilleri katlettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin bir insanlık suçu işlediğini vurgulayan Mahir Ünal, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail'e karşı sessiz kalmak, insanlığa karşı suç işlemektir." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü ve İsrail askerlerinin müdahalesine ilişkin 2 fotoğraf da paylaştı.